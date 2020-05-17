Под Новосибирском нетрезвый водитель сбил десятилетнюю девочку





В пресс-службе Госавтоинспекции говорят, что в Новосибирской области автомобилист сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. По словам сотрудников правоохранительных органов, ДТП произошло на территории садового товарищества «Прибой». 46-летний водитель не успел остановить машину перед ребенком, который переходил дорогу в неположенном месте. Известно, что злоумышленника впоследствии нашли полицейские.В ходе оперативно-следственных процедур было установлено, что на момент аварии подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что ребенок получил ссадины и ушибы мягких тканей правой стопы. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой. На данный момент водителю грозит наказание в виде лишения прав на управление автомобилем на 1-1,5 года или арест на срок до 15 суток.