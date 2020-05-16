МВД России закупило иностранные компьютеры вместо «Эльбрусов» и «Байкалов»





В компаниях «Байкал электроникс» и МЦСТ сообщили, что с ними не связывались представители МВД, отвечающие за закупку оборудования. По словам представителей производителей, они были бы готовы выполнить заказ ведомства в кратчайшие сроки. МВД рассчитывало получить новые компьютеры до 15 июля текущего года, но из-за проблем с поставками сроки доставки изменились.Андрей Евдокимов, являющийся главой «Байкал электроникс», рассказал, что МВД могло выбрать оборудование от Intel или AMD. Точная информация о марке приборов для ведомства не была обнародована. В тендере от МВД прописано, что компьютеры должны иметь форму моноблоков. Также обязательным условием является поддержка российских операционных систем.