АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

МВД России закупило иностранные компьютеры вместо «Эльбрусов» и «Байкалов»

МВД России решило закупить иностранные компьютеры в количестве 30 тысяч единиц. Изначально планировалось, что ведомство приобретет приборы «Эльбрус» и «Байкал».

В компаниях «Байкал электроникс» и МЦСТ сообщили, что с ними не связывались представители МВД, отвечающие за закупку оборудования. По словам представителей производителей, они были бы готовы выполнить заказ ведомства в кратчайшие сроки. МВД рассчитывало получить новые компьютеры до 15 июля текущего года, но из-за проблем с поставками сроки доставки изменились.

Андрей Евдокимов, являющийся главой «Байкал электроникс», рассказал, что МВД могло выбрать оборудование от Intel или AMD. Точная информация о марке приборов для ведомства не была обнародована. В тендере от МВД прописано, что компьютеры должны иметь форму моноблоков. Также обязательным условием является поддержка российских операционных систем.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Власти Испании хотят продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса еще на…
Ученые составили перечень наиболее смертельных для человека…
Facebook собирается интегрировать сервис GIPHY в…
В Москве экологи нашли и ликвидировали борщевик…
Китайский смартфон Armor 7E с высокой защитой проверили с помощью сухого…
«Сделал такую вот штуковину»: Гарри Галкин изобрел «машину…
В Белом море начались испытания крейсера «Князь…
Наташа Королева в эпизоде шоу «Привет Андрей!» напомнила подписчикам Малахова Юлию…
Стали известны преимущества кросс-универсала перед чистым…
Ксения Собчак называет Константина Болгомолова своим…
Историки до сих пор спорят, зачем немецкий самолет Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до…
Актриса Агата Муцениеце оказалась в полиции из-за нарушения…
Юлия Белая больше не общается с новым поклонником за…
Путин рассказал о наличии уникального вооружения в…
Гоген Солнцев после новых "сюрпризов" Терешкович оставил жену без "денег и…
Новый Toyota Wildlander оказался популярнее Kia…
«Хочу собрать родственников»: Пингвинова раскрыла детали свадьбы с…
США собираются возобновить финансирование…
Звезда “Сватов” Анна Кошмал на карантине устроила…
Названы самые продаваемые авто во время кризиса в…
«Гюльчатай, открой личико»: Пригожин высмеял «скрутившуюся» во время йоги…
В Тюмени во время реставрации Спасской церкви найдены старинные фрески XIX…
«У него другая форма опьянения»: Тарасова заступилась за Ягудина после обвинений в…
Эксперты рассказали о причинах страха мужчин перед…
В Греции четыре человека погибли во время поиска…
Миллиард iPhone по всему миру оказались под угрозой из-за давней…
Игорь Крутой о конкуренции в семье: «Сбросят с пьедестала…
Новая универсальная бронированная машина УБИМ прошла все…
Просмотреть все новости