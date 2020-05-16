Посольство Чехии выразило протест в связи с осквернением памятника чехословацким легионерам в Челябинске
В Чехии возмутилась случаем осквернения памятника на территории РФ. Посольство выразило протест по случаю, имеющему отношение к монументу чехословацким легионерам, который располагается на территории Челябинска.
4 мая неизвестные несколько раз с помощью кувалды ударили памятник на братской могиле. В посольстве по данному факту выразили «решительный протест», порицая « действия вандалов». Подчеркивается, что ситуация затрагивает не просто памятник, но братскую могилу 262 воинов Чехословакии, которые скончались поблизости от Челябинска. Соответствующее сообщение размещено на портале посольства.
В дипведомстве призывают РФ к исполнению 2-стороннего договора касательно взаимного содержания военных захоронений, а также предоставлению охраны для чехословацких памятников. В посольстве страны надеются на приведение монумента «в надлежащий вид», а также требуют наказать виновников осквернения.
4 мая неизвестные несколько раз с помощью кувалды ударили памятник на братской могиле. В посольстве по данному факту выразили «решительный протест», порицая « действия вандалов». Подчеркивается, что ситуация затрагивает не просто памятник, но братскую могилу 262 воинов Чехословакии, которые скончались поблизости от Челябинска. Соответствующее сообщение размещено на портале посольства.
В дипведомстве призывают РФ к исполнению 2-стороннего договора касательно взаимного содержания военных захоронений, а также предоставлению охраны для чехословацких памятников. В посольстве страны надеются на приведение монумента «в надлежащий вид», а также требуют наказать виновников осквернения.
Политика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:11