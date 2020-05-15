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Микологи рассказали об уникальных свойствах мухомора

Микологи рассказали о полезных свойствах мухоморов, считающихся одними из самых опасных. По словам специалистов, из них можно делать настойки с различной концентрацией, обладающие целебными свойствами.

Первые мухоморы можно встретить в лесах уже в мае. Опытные грибники стараются не обходить их стороной, а собирать в большом количестве. Несмотря на то, что мухоморы ядовиты и могут представлять опасность для человека, их можно применять в медицине. Микологи более 20 лет назад установили, что настойка из таких грибов может противодействовать образованию опухолей. Также она обладает стимулирующими свойствами, укрепляя организм и повышая иммунитет.

Мухоморы в продаже могут стоить намного дороже других грибов, пригодных к употреблению в пищу. Опытные грибники делают из них настои на спирту, которые можно втирать в болезненные суставы или места растяжения. Такой препарат, сделанный в домашних условиях, подходит исключительно для наружного применения, но спасает от кожных заболеваний, инфекций и болевого синдрома.

В последние годы мухоморами все чаще интересуются фармакологические компании. Грибы применяются в препаратах для облегчения эпилепсии, противодействия ангине и даже при заболеваниях спинного мозга.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:44

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