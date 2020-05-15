В Сети опубликованы свидетельства очевидцев о встречах с йети





В Абхазии в XIX веке жила женщина, которая внешне была похожа на снежного человека и даже имела детей. В 1921 году о подобном феномене говорил альпинист Чарльз Говард-Бери, и в те же годы в газетах сообщалось якобы о поимке нескольких йети. Сохранились свидетельства, как в 1941 году подполковник медицинской службы Карапетян осматривал живого бигфуда. Большое количество встреч датируются концом прошлого века, а с появлением мобильных телефонов очевидцы по всему миру стали заявлять о том, что видели таких особей. Последние встречи со снежным человеком состоялись в 2018 и 2019 году в Гималаях, о чем сообщали сотрудники индийской армии.В России поиском свидетельств существования йети занимается ученый Валентин Сапунов. В результате анализа полученных материалов эксперт не смог назвать большинство из них подделками, отметив, что научному миру необходимо признать наличие еще одного биологического вида.