Дмитрий Тарасов о разводе с Бузовой: «Она была не готова родить мне ребёнка»





Дмитрий Тарасов не скрывает, что все годы брака хотел малыша, однако супруга больше внимания уделяла карьере, а ему приходилось сдерживать её порывы и запрещать делать некоторые вещи. Футболист вспоминает, что на тот момент Ольга Бузова делала диджей-сеты и ей нужно было в выходные ездить в ночные клубы. У Тарасова в пятницу-субботу были игры и, соответственно, требовался отдых и здоровый сон. Вместо этого ему приходилось мучиться бессонницей, переживая, чтобы Бузова не попала в какие-нибудь неприятности. Всё это плюс отсутствие ребёнка негативно отразилось на браке знаменитостей, поэтому в итоге пара рассталась.Спортсмен подчеркнул, что Бузова, скорее всего, просто не готова была на тот момент становиться матерью. В противном случае она чаще обсуждала бы с ним походы к врачам, обследования, лечение и прочее, а не новые идеи, песни и проекты. Тарасов не исключает вероятности приёма экс-супругой противозачаточных препаратов, но для того, чтобы знать это точно, нужны анализы, а без них что-то доказывать бесполезно.