Гражданский седан Aurus Senat заметили на дорогах Европы
Бельгийские журналисты поделились несколькими снимками Aurus Senat, который заметили на дорогах Европы. Гражданский седан на данный момент выпускается исключительно по предзаказам.
Aurus Senat с бельгийскими номерами засняли недалеко в городе Блондин, который расположился недалеко от Брюсселя. Эксперты отметили, что кроме белого оттенка кузова европейская версия автомобиля ничем не отличалась от отечественной машины. По словам инсайдеров, седан представительского класса могли продать после официальной презентации в 2019 году в Женеве. Предположительно, владельцу пришлось заплатить более 18 млн рублей.
В самой компании Aurus говорят, что цена на российские транспортные средства в Европе будет варьироваться в зависимости от налогов, логистики и импортных пошлин. При этом на собственные модели бренд получил уже более 700 предзаказов. Полноценные продажи должны начаться в 2020 году. Автолюбителей порадует наличие в Senat 4,4-литрового "атмосферника" V8, мощность которого составляет 598 лошадиных сил. Комплектация дополняется электродвигателем, АКПП и высоковольтным аккумулятором.
Aurus Senat с бельгийскими номерами засняли недалеко в городе Блондин, который расположился недалеко от Брюсселя. Эксперты отметили, что кроме белого оттенка кузова европейская версия автомобиля ничем не отличалась от отечественной машины. По словам инсайдеров, седан представительского класса могли продать после официальной презентации в 2019 году в Женеве. Предположительно, владельцу пришлось заплатить более 18 млн рублей.
В самой компании Aurus говорят, что цена на российские транспортные средства в Европе будет варьироваться в зависимости от налогов, логистики и импортных пошлин. При этом на собственные модели бренд получил уже более 700 предзаказов. Полноценные продажи должны начаться в 2020 году. Автолюбителей порадует наличие в Senat 4,4-литрового "атмосферника" V8, мощность которого составляет 598 лошадиных сил. Комплектация дополняется электродвигателем, АКПП и высоковольтным аккумулятором.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:36