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Samsung представила первый в мире смартфон с «квантовым» процессором

Компания Samsung презентовала смартфон Galaxy A Quantum, ставший первым в мире устройством такого типа, использующим «квантовый» процессор. Основой для прибора станет чип Quantum Random Number Generator от компании ID Quantique.
Samsung представила первый в мире смартфон с «квантовым» процессором

Процессор применяет самую современную технологию шифрования, основой которой является применение более надежных ключей. Использование такого чипа обеспечит защиту личных данных. Мошенническое программное обеспечение не сможет работать в операционной системе смартфона на базе Quantum Random Number Generator. Квантовое шифрование будет распространяться на все виды платежей, включая банкинг.

Galaxy A Quantum получил дисплей стандарта Super AMOLED на 6,7 дюйма. На задней панели устройства разместилась камера с 4 объективами и разрешением в 64 мегапикселя. В качестве основного процессора, выполняющего расчетные операции, в приборе будет применяться SoC Exynos 980. Вместе с ним установят 8 гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт постоянной памяти.

За автономность Galaxy A Quantum будет отвечать аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов. Дактилоскопический датчик на смартфоне разместился под экраном. Интерфейсом для устройства послужит операционная система Android с оболочкой One UI 2.0. Компания намерена начать принимать предварительные заказы на смартфон уже к концу месяца. Его стоимость в базовой версии составит 530 долларов.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:24

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