Samsung представила первый в мире смартфон с «квантовым» процессором
Компания Samsung презентовала смартфон Galaxy A Quantum, ставший первым в мире устройством такого типа, использующим «квантовый» процессор. Основой для прибора станет чип Quantum Random Number Generator от компании ID Quantique.
Процессор применяет самую современную технологию шифрования, основой которой является применение более надежных ключей. Использование такого чипа обеспечит защиту личных данных. Мошенническое программное обеспечение не сможет работать в операционной системе смартфона на базе Quantum Random Number Generator. Квантовое шифрование будет распространяться на все виды платежей, включая банкинг.
Galaxy A Quantum получил дисплей стандарта Super AMOLED на 6,7 дюйма. На задней панели устройства разместилась камера с 4 объективами и разрешением в 64 мегапикселя. В качестве основного процессора, выполняющего расчетные операции, в приборе будет применяться SoC Exynos 980. Вместе с ним установят 8 гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт постоянной памяти.
За автономность Galaxy A Quantum будет отвечать аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов. Дактилоскопический датчик на смартфоне разместился под экраном. Интерфейсом для устройства послужит операционная система Android с оболочкой One UI 2.0. Компания намерена начать принимать предварительные заказы на смартфон уже к концу месяца. Его стоимость в базовой версии составит 530 долларов.
Процессор применяет самую современную технологию шифрования, основой которой является применение более надежных ключей. Использование такого чипа обеспечит защиту личных данных. Мошенническое программное обеспечение не сможет работать в операционной системе смартфона на базе Quantum Random Number Generator. Квантовое шифрование будет распространяться на все виды платежей, включая банкинг.
Galaxy A Quantum получил дисплей стандарта Super AMOLED на 6,7 дюйма. На задней панели устройства разместилась камера с 4 объективами и разрешением в 64 мегапикселя. В качестве основного процессора, выполняющего расчетные операции, в приборе будет применяться SoC Exynos 980. Вместе с ним установят 8 гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт постоянной памяти.
За автономность Galaxy A Quantum будет отвечать аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов. Дактилоскопический датчик на смартфоне разместился под экраном. Интерфейсом для устройства послужит операционная система Android с оболочкой One UI 2.0. Компания намерена начать принимать предварительные заказы на смартфон уже к концу месяца. Его стоимость в базовой версии составит 530 долларов.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:24