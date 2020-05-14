В США восстановят самый длинный лимузин на планете

«Машину построили еще в 90-х годах, из-за чего до сегодняшнего дня она дожила в виде груды металлолома. Сама конструкция осталась целой, но всю техническую часть придется заменить. То же самое касается и салона, который износился еще во время эксплуатации автомобиля. В машине ранее располагались бассейн, небольшое поле для гольфа и джакузи», - рассказал Мэннинг.





По словам Мэннинга, ему удалось купить Cadillac Eldorado на аукционе по минимальной стоимости, так как он был не на ходу. Также автомобиль лишился колесной базы, которую теперь придется полностью поменять. Проект по восстановлению транспортного средства получил название American Dream.Владелец музей отметил, что собирается завершить реставрацию к следующему году. Проблемой для него является отсутствие некоторых запчастей, которые в свое время были произведены в единственном экземпляре. Для машины такой длины необходима особая рама, способная распределять нагрузку почти в 10 тонн между колесами.