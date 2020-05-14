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В США восстановят самый длинный лимузин на планете

В США владелец музея Dezerland Park Майк Мэннинг собирается восстановить самый длинный лимузин в мире под названием Cadillac Eldorado. Длина уникального автомобиля составляет примерно 30 метров.

По словам Мэннинга, ему удалось купить Cadillac Eldorado на аукционе по минимальной стоимости, так как он был не на ходу. Также автомобиль лишился колесной базы, которую теперь придется полностью поменять. Проект по восстановлению транспортного средства получил название American Dream.
«Машину построили еще в 90-х годах, из-за чего до сегодняшнего дня она дожила в виде груды металлолома. Сама конструкция осталась целой, но всю техническую часть придется заменить. То же самое касается и салона, который износился еще во время эксплуатации автомобиля. В машине ранее располагались бассейн, небольшое поле для гольфа и джакузи», - рассказал Мэннинг.

Владелец музей отметил, что собирается завершить реставрацию к следующему году. Проблемой для него является отсутствие некоторых запчастей, которые в свое время были произведены в единственном экземпляре. Для машины такой длины необходима особая рама, способная распределять нагрузку почти в 10 тонн между колесами.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:09

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