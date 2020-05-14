Доктор Комаровский рассказал, какой продукт поможет в профилактике COVID-19
Доктор Комаровский рассказал, что человеческие слезы содержат протеин лизоцим, который помогает профилактике COVID-19. Российский врач также назвал продукт, обладающий эффективным слезоточивым свойством.
По словам Евгения Комаровского, во время пандемии коронавирусной инфекции спасительным средством может оказаться обыкновенный хрен. Эту информацию предоставило отечественное издание "Слово и Дело". Он не только характеризуется антивирусным эффектом, но и является дешевой альтернативой имбирю. Телеврач говорит, что большая часть слез поступает в полость носа через носослезный канал. Поэтому склонные к плачу дети реже болеют, ведь их дыхательные пути регулярно промываются лизоцимом.
"Лизоцим — это универсальный противовирусный белок, достаточно мощный фактор неспецифической иммунной защиты", - объясняет Комаровский. Поэтому медик рекомендует добавить в свой рацион этот продукт в виде соуса или элемента самостоятельного блюда. Эксперт также напомнил, что витаминные комплексы не эффективны в профилактике COVID-19. Согласно последним данным портала "Стопкоронавирус.рф", на территории России насчитывается более 252,2 тысяч зараженных и 2,3 тысячи летальных случаев.
По словам Евгения Комаровского, во время пандемии коронавирусной инфекции спасительным средством может оказаться обыкновенный хрен. Эту информацию предоставило отечественное издание "Слово и Дело". Он не только характеризуется антивирусным эффектом, но и является дешевой альтернативой имбирю. Телеврач говорит, что большая часть слез поступает в полость носа через носослезный канал. Поэтому склонные к плачу дети реже болеют, ведь их дыхательные пути регулярно промываются лизоцимом.
"Лизоцим — это универсальный противовирусный белок, достаточно мощный фактор неспецифической иммунной защиты", - объясняет Комаровский. Поэтому медик рекомендует добавить в свой рацион этот продукт в виде соуса или элемента самостоятельного блюда. Эксперт также напомнил, что витаминные комплексы не эффективны в профилактике COVID-19. Согласно последним данным портала "Стопкоронавирус.рф", на территории России насчитывается более 252,2 тысяч зараженных и 2,3 тысячи летальных случаев.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:13