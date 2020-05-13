Ученые нашли новый источник распространения коронавируса - кишечник





Молекулярные биологи из Гонконгского университета во главе с доцентом Цзе Чжоу проводили опыты на искусственно выращенных аналогах кишечника летучих мышей и человека. Оказалось, что их клетки может заражать вирус SARS-CoV-2, а также участвовать в его распространении. После получения таких результатов ученые не могут ответить на вопрос о причине и способе проникновения вируса в клетки, однако стало понятно, что кишечник является еще одним обнаруженным источником развития заболевания.Ранее специалисты сообщали, что коронавирус может поражать клетки легких, слизистых, сосудов, сердца и других органов. Именно по этой причине следы вируса обнаруживаются в фекалиях больного человека. Существует предположение, что это может привести к распространению патогена посредством сточных вод.