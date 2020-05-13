Врачи оценили фильм Ирины Шихман о больницах Подмосковья

«Мы не могли не отреагировать на документальную картину. На одном из кадров показывается якобы больница в Пушкино, но на самом деле сюжет снят в Ивантеевке. Сейчас здание готовится к сносу или реконструкции. До принятия решения его используют, как склад для СИЗ», - рассказали в Минздраве.







Шихман показала в своей новой работе героиню, жалующуюся на строительство перегородки внутри клиники в Реутово. Главврач Гарик Хачатрян объяснил, что зараженных коронавирусом постоянно отправляют на КТ для мониторинга состояниях легких. Пациентов везут по общему коридору, поэтому было решено возвести перегородку для предотвращения проникновения вируса из «грязной» зоны в «чистую».В фильме говорится, что медики стирают одноразовые защитные костюмы. Такой инцидент действительно был, но не ради экономии, а для эксперимента – врачи хотели узнать, выдержит ли он обработку.