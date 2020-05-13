В Калужской области ритуальщики подрались из-за тела умершего от коронавируса





Согласно информации, опубликованной РЕН ТВ, катафалк преградил дорогу конкурентам. Мужчина, облаченный в спортивный костюм, словно боксер, начал бить оппонента в область груди. Участник ссоры попросил оппонента убрать от него руки, но слова не подействовали на человека в медицинской маске. Диалог продолжился на повышенных тонах с использованием нецензурных выражений.В конфликте участвовали представители похоронных агентств «Журавли» и «Небеса». Чем закончился инцидент у морга, не сообщается. Авторы статьи отмечают, что полицейские в инциденте замечены не были.