В Калужской области ритуальщики подрались из-за тела умершего от коронавируса
В Калужской области ритуальщики из двух разных похоронных агентств подрались из-за тела умершего от коронавируса. Каждая сторона рассказывает свою версию произошедшего.
Согласно информации, опубликованной РЕН ТВ, катафалк преградил дорогу конкурентам. Мужчина, облаченный в спортивный костюм, словно боксер, начал бить оппонента в область груди. Участник ссоры попросил оппонента убрать от него руки, но слова не подействовали на человека в медицинской маске. Диалог продолжился на повышенных тонах с использованием нецензурных выражений.
В конфликте участвовали представители похоронных агентств «Журавли» и «Небеса». Чем закончился инцидент у морга, не сообщается. Авторы статьи отмечают, что полицейские в инциденте замечены не были.
Согласно информации, опубликованной РЕН ТВ, катафалк преградил дорогу конкурентам. Мужчина, облаченный в спортивный костюм, словно боксер, начал бить оппонента в область груди. Участник ссоры попросил оппонента убрать от него руки, но слова не подействовали на человека в медицинской маске. Диалог продолжился на повышенных тонах с использованием нецензурных выражений.
В конфликте участвовали представители похоронных агентств «Журавли» и «Небеса». Чем закончился инцидент у морга, не сообщается. Авторы статьи отмечают, что полицейские в инциденте замечены не были.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:27