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Православные отмечают День Якова Тёплого: Традиции, приметы, что нельзя делать в этот праздник

День Якова Тёплого в 2020 году православный мир празднует 13 мая. Издавна существуют приметы и традиции, а кроме того, предки запоминали вещи, которые категорически не рекомендуется делать в этот праздник.
Православные отмечают День Якова Тёплого: Традиции, приметы, что нельзя делать в этот праздник

Православная церковь 13 мая чтит память апостола Иакова Зеведеева, а в народе его называют днём Якова Тёплого. Категорически не рекомендуется в праздник надевать одежду красного и розового цвета, так как девушки могут на протяжении последующего года не встретить своего возлюбленного. Не стоит предаваться мыслям о прошлом - лучше грезить будущим. Кроме того, нельзя заниматься ремонтом и даже небольшой починкой чего-либо, тратить деньги, отправляться в путь без определённого ритуала, а представительницам прекрасного пола не следует заплетать косу.

С давних пор народ заметил, что увиденный в День Якова Тёплого гриб не сулит добра, а прилетевшая к дому и севшая на крышу ворона может указывать на скорую смерть кого-то из жильцов. Если же над головой пролетела стая птиц, то это, напротив, принесёт удачу, беззвёздное небо и грозовые тучи указывают на затяжной дождь, а если зацвела черёмуха, то стоит ждать похолодания. Ясное солнце на Тёплого Якова – к хорошему урожаю зерновых.

По традиции в праздник Якова Тёплого нужно идти в церковь и молиться Иакову об исцелении больных, но чаще обращаются к святому с просьбами помочь в любовных делах, так как именно его люди считают покровителем сватовства. Однако не стоит забывать, что с этого дня строить планы на свадьбу не рекомендуется, так как заключившие брак в мае покрывали семью позором, говорили в былые времена.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 00:00

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