Специалисты перечислили привычки автомобилистов, от которых нужно отказаться





Хотя бы раз в жизни россияне сталкивались с автомобилистами, которые заправляют топливный бак четко по километражу. Оказалось, что подобных подход способствует скоплению токсичных веществ, нарушающих работу двигателя. Распространенным заблуждением также является то, что современным машинам якобы не требуется прогрев зимой. Хотя они менее требовательные в этом плане, чем советские модели, длительность процедуры должна быть не менее 5 минут.Педалями и рычагом КПП тоже нужно манипулировать крайне аккуратно: не стоит прикладывать лишних усилий при переключении передач. Эксперты отмечают, что агрессивный стиль езды чреват преждевременной поломкой важных узлов транспортного средства. Наконец, рекомендуется регулярно обслуживать машину, что выражается в замене моторного масла, регулярном очищении кузова и стекол, а также своевременной установке новых шин.