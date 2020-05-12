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Миру предрекли новую эпидемию после коронавируса

Западные ученые предрекли миру новую эпидемию по завершению пандемии коронавируса. По данным CNBC, она может привести к гибели до 1,4 миллиона человек.
Миру предрекли новую эпидемию после коронавируса

Причиной распространения новой эпидемии могут стать ограничения, введенные из-за коронавируса. В ходе исследования, проведенного Университетом Джона Хопкинса, удалось установить, что количество больных туберкулезом в мире продолжает расти вместе со случаями выявления COVID-19. Из-за изменения системы здравоохранения и потерь, связанных с коронавирусом, большей части стран будет тяжело бороться с другими эпидемиями.
«После коронавируса мировую экономику и все человечество ждет период восстановления, который продлится не менее 10 месяцев. Даже в случае, если все отрасли быстро восстановятся, медицина будет работать иначе. Вспышка туберкулеза или любой другой инфекции вызовет критические последствия, особенно до полного восстановления мира после коронавируса», - рассказали ученые.

Специалисты Имперского колледжа Лондона также отметили, что до 2025 года туберкулезом могут заразиться примерно 6,3 миллиона человек. Кампания по борьбе с заболеванием, начатая в 2000-х, отодвинется назад на 5-8 лет.
«Странам нужно усилить работу всей медицинской системы, а не ее определенных сегментов. В противном случае болезнь с немного другими симптомами может вызвать еще более серьезные последствия, чем коронавирус», - говорится в сообщении специалистов Имперского колледжа Лондона.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:53

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