Тимати с дочерью Алисой устроил сауну на крыше своего дома

Мать рэпера поделилась в Instagram снимками с отдыха родных в домашнем SPA. По словам Симоны Юнусовой, с ранних лет она воспитывала в Тимати и младшем наследнике Артеме любовь к бане. В юные годы мальчики плавали в проруби и парились с вениками. Звездная бабушка рассказала, как в коляске возила двоих детей в метро, а также успевала заниматься готовкой и стиркой руками. Няни у женщины не было, супруг и родители работали. Сейчас она считает, что подобные жизненные испытания возможно выдержать лишь в 27 лет.Теперь мать артиста радостно наблюдает за тем, как он приучает любить сауну свою дочь Алису Юнусову. Специально для нее звезда шоу-бизнеса оборудовал на крыше своего дома большую деревянную ванну, наполнив ее горячей водой и насыпав туда еловых веток. Для образа настоящих «банщиков» отец и девочка надели на себя шапки из войлока.Поклонников семейства рассмешили трогательные фото. В комментариях многие засыпали комплиментами наследницу Тимати, а его самого назвали «идеальным отцом».