В Петропавловске-Камчатском обнаружили фугасную бомбу
В пресс-службе управления МВД по Камчатскому краю сообщают, что в Петропавловске-Камчатском обнаружили авиационную бомбу. Фугасный снаряд нашли сотрудники Горводоканала во время прокладки сетей.
Работники коммунальных служб столицы Камчатки приостановили земляные работы на берегу Култучного озера, откопав предмет, похожий на авиационную боеголовку. Вскоре на участок прибыли экстренные и оперативные группы Росгвардии, которые провели исследование снаряда. Хотя год изготовления идентифицировать не удалось, надписи свидетельствовали о том, что бомба принадлежала к семейству ФАБ-50 – подобные фугасные боеприпасы производили с 1932 года и непосредственно в годы Великой Отечественной войны.
«Прибывшие саперы обследовали предмет и сделали заключение, что он не представляет никакой опасности для жителей Петропавловска», - проинформировал глава пресс-службы регионального МВД Денис Голуб. На данный момент эксперты пытаются выяснить, каким образом снаряд оказался в центре города. Известно, что в советское время на Камчатке находилось большое количество воинских частей, несмотря на то, что их число на северо-востоке РФ после 1991 года резко сократилось.
Работники коммунальных служб столицы Камчатки приостановили земляные работы на берегу Култучного озера, откопав предмет, похожий на авиационную боеголовку. Вскоре на участок прибыли экстренные и оперативные группы Росгвардии, которые провели исследование снаряда. Хотя год изготовления идентифицировать не удалось, надписи свидетельствовали о том, что бомба принадлежала к семейству ФАБ-50 – подобные фугасные боеприпасы производили с 1932 года и непосредственно в годы Великой Отечественной войны.
«Прибывшие саперы обследовали предмет и сделали заключение, что он не представляет никакой опасности для жителей Петропавловска», - проинформировал глава пресс-службы регионального МВД Денис Голуб. На данный момент эксперты пытаются выяснить, каким образом снаряд оказался в центре города. Известно, что в советское время на Камчатке находилось большое количество воинских частей, несмотря на то, что их число на северо-востоке РФ после 1991 года резко сократилось.
Происшествия
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:26