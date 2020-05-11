В Петропавловске-Камчатском обнаружили фугасную бомбу





Работники коммунальных служб столицы Камчатки приостановили земляные работы на берегу Култучного озера, откопав предмет, похожий на авиационную боеголовку. Вскоре на участок прибыли экстренные и оперативные группы Росгвардии, которые провели исследование снаряда. Хотя год изготовления идентифицировать не удалось, надписи свидетельствовали о том, что бомба принадлежала к семейству ФАБ-50 – подобные фугасные боеприпасы производили с 1932 года и непосредственно в годы Великой Отечественной войны.«Прибывшие саперы обследовали предмет и сделали заключение, что он не представляет никакой опасности для жителей Петропавловска», - проинформировал глава пресс-службы регионального МВД Денис Голуб. На данный момент эксперты пытаются выяснить, каким образом снаряд оказался в центре города. Известно, что в советское время на Камчатке находилось большое количество воинских частей, несмотря на то, что их число на северо-востоке РФ после 1991 года резко сократилось.