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"Не могу себе позволить находиться на самоизоляции": Оксана Пушкина отмечает 57-летие

Празднующая 57-летие Оксана Пушкина прокомментировала конфликт с Анастасией Волочковой. Журналистка призналась, что не может позволить себе находиться на самоизоляции.

Оксана Пушкина отмечает день рождения в условиях режима самоизоляции, а также проверяет людей на прочность. В такой ситуации нельзя быть тем, кем ты не являешься, поскольку любая фальшь сразу становится явной. Однако она не может позволить себе оставаться дома, поскольку работает с избирателями. Депутат постоянно сдает анализы на коронавирус, но не рискует встречаться с семьей.

В период пандемии коронавируса она оказывает помощь врачам Подмосковья, в том числе за собственные средства. Журналистка обратилась также к наследнице балерины, отметив, что готова пойти ей навстречу по любому вопросу. Как известно, Ариадна Волочкова является ее крестной дочерью, в связи с этим Пушкина назвала месть ребенку в ее гимназии клеветой, а распространителям ложной информации пригрозила штрафами. Несмотря на конфликты в прошлом, сейчас депутат желает балерине успехов в ее профессии.

Оксана Пушкина благодарна журналистике за то, что стала ее “стартовой площадкой”, но сейчас она не планирует возобновлять деятельность телеведущей, выбрав политику. В собственном микроблоге депутат отметила, что в свои 57 лет она не перестала мечтать, но избавилась от иллюзий.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:17

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