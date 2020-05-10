Власти Кубани решили продлить срок режима самоизоляции
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил эпидемиологическую ситуацию в регионе с сотрудниками оперштаба. Ввиду текущего распространения COVID-19 власти Кубани решили продлить срок режима самоизоляции.
Во время очередного заседания оперштаба по противодействию коронавирусной пандемии, власти Краснодарского края пришли к выводу, что отмена карантинных мер в ближайшее время не представляется возможным. Поэтому чиновники прислушались к рекомендациям медиков и Роспотребнадзора, продлив самоизоляцию до 23 мая. «Мы видим, что вирус продолжает распространяться. Число заболевших в крае достигло уже 1 929 человек», - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.
По оценке эпидемиологов, на Кубани больше нет ни одного «чистого» района, что исключает отказ от средств индивидуальной защиты. Известно, что с 30 апреля в Краснодаре и близлежащих населенных пунктах ввели обязательный масочный режим. Более того, внутри муниципалитетов разрешается передвигаться на личной машине без пропусков с 10 до 16 часов. Парки, скверы, набережные, детские площадки будут закрыты, а работа общественного транспорта сохранится только утром и вечером.
Во время очередного заседания оперштаба по противодействию коронавирусной пандемии, власти Краснодарского края пришли к выводу, что отмена карантинных мер в ближайшее время не представляется возможным. Поэтому чиновники прислушались к рекомендациям медиков и Роспотребнадзора, продлив самоизоляцию до 23 мая. «Мы видим, что вирус продолжает распространяться. Число заболевших в крае достигло уже 1 929 человек», - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.
По оценке эпидемиологов, на Кубани больше нет ни одного «чистого» района, что исключает отказ от средств индивидуальной защиты. Известно, что с 30 апреля в Краснодаре и близлежащих населенных пунктах ввели обязательный масочный режим. Более того, внутри муниципалитетов разрешается передвигаться на личной машине без пропусков с 10 до 16 часов. Парки, скверы, набережные, детские площадки будут закрыты, а работа общественного транспорта сохранится только утром и вечером.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:09