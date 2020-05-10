В РФ готовят магнитно-импульсную установку для производства SSJ-100 и Су-34

«Мощность установки дает возможность производить определенные детали значительно быстрее, чем на обычных прессах. Ручная доводка им также не будет требоваться. Установка ускорит общий период производства в несколько раз», - рассказал Николай Курлаев, являющийся главой кафедры самолетостроения НГТУ.





Информацию о новой МИУ обнародовали в пресс-центре НГТУ, который занимался разработкой установки. С ее помощью будут производиться детали для подвесных баков и фюзеляжа самолетов. Пока проблемой является интеграция оборудования в технические процессы уже функционирующего предприятия.Суммарная запасаемая энергия установки будет составлять порядка 80 килоджоулей. Точная дата ее запуска пока не была обнародована.