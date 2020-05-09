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Завод УАЗ создали в июле 1941 года для обеспечения нужд армии СССР

Завод УАЗ был создан в июле 1941 года для обеспечения нужд армии СССР. Вскоре после начала ВОВ Госкомитет обороны утвердил резолюцию о проведении эвакуации с территории Москвы самых крупных предприятий.
Завод УАЗ создали в июле 1941 года для обеспечения нужд армии СССР

Производственные линии с Завода им. Сталина, который впоследствии переименовали в ЗИЛ, были доставлены в Ульяновск. Осенью 1941 года оснащение и часть работников завода доставили на Волгу. Им потребовалось 11 дней для разгрузки и монтажа свыше 12 тысяч единиц оборудования. Традиционно день рождения предприятия празднуют 30 ноября, поскольку в указанный день официально было зарегистрировано открытие УАЗа.

Предприятие начало сборку авиаснарядов, а в марте 1942 года приступило к сборке станков. Поскольку силовые агрегаты для автотранспорта производились в Миассе, основной сборочный конвейер УАЗа запустили лишь в октябре. Помимо этого предприятие производило малолитражные силовые агрегаты модели ЛЗ/2, которые были необходимы для сборки военной техники. Решение касательно сооружения новых корпусов утвердили 22 июня 1943 года. Исполком города предоставил 200 га земли за рекой Свиягой.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:34

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