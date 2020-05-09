Завод УАЗ создали в июле 1941 года для обеспечения нужд армии СССР





Производственные линии с Завода им. Сталина, который впоследствии переименовали в ЗИЛ, были доставлены в Ульяновск. Осенью 1941 года оснащение и часть работников завода доставили на Волгу. Им потребовалось 11 дней для разгрузки и монтажа свыше 12 тысяч единиц оборудования. Традиционно день рождения предприятия празднуют 30 ноября, поскольку в указанный день официально было зарегистрировано открытие УАЗа.Предприятие начало сборку авиаснарядов, а в марте 1942 года приступило к сборке станков. Поскольку силовые агрегаты для автотранспорта производились в Миассе, основной сборочный конвейер УАЗа запустили лишь в октябре. Помимо этого предприятие производило малолитражные силовые агрегаты модели ЛЗ/2, которые были необходимы для сборки военной техники. Решение касательно сооружения новых корпусов утвердили 22 июня 1943 года. Исполком города предоставил 200 га земли за рекой Свиягой.