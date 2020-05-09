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Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны

Японские ученые усомнились в теории происхождения Луны. Результаты нового исследования сотрудников Университета Осаки опубликованы в издании Science Advances.
Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны

До недавнего времени существовало мнение, что на Луне давно истощены все запасы углерода и прочих летучих веществ. Это помогло предположить, что спутник был образован вследствие столкновения небесного тела размерами с современный Марс с молодой Землей. Якобы на фоне мощного удара преобладающая часть веществ попросту испарилась, что произошло из-за высоких температур.

Однако результаты работы спутника “Кагуя”, запущенного еще в 2007 году, свидетельствуют о присутствии молекул воды, фтора, хлора и некоторых других элементов. К такому выводу пришел ученый Шоичиро Йокота совместно с коллегами, который занимался анализом полученных данных. В итоге научные сотрудники поставили теорию о “сухой” Луне под сомнение. Удалось установить, что с ее поверхности исходит поток ионов углерода и ряда иных химических элементов, что нельзя объяснить солнечным ветром.

Исследование японских ученых поможет узнать обстоятельства рождения Луны, которые учитывают то, что углерод при значительных температурах испаряется в космос.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:09

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