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В Воронежской области собрали работающую точную копию легендарной "Катюши"

В Воронежской области создали точную копию «Катюши» модели БМ-13. Энтузиасты собрали одно из наиболее знаменитых боевых авто времён ВОВ.
В Воронежской области собрали работающую точную копию легендарной "Катюши"

Работники местного АТП взяли мерки модели у оригинала в Воронеже. Именно там в 1941 году начали серийную сборку «Катюш». В качестве образца использовалась версия БМ-13, расположенная в парке Патриотов. Элементы для создания рельсовых направляющих создали по специальному заказу, а затем провели сборку подъемного механизма. За время войны подобные системы залпового огня размещали на основе грузовиков модели ЗИС-6. Оригинальное авто 1959-го обнаружили у жителя поселения Куренное, который передал собственный раритет для изучения сотрудникам Подгоренского ПАТП.

Они провели восстановление шасси и технических узлов авто. Ключевая работа была проведена завмастерскими Сергеем Барабашовым, механиком Иваном Гончаровым и контролером транспорта Сергеем Бабенко. Помимо прочего был собран комплект снарядов, которые окрасили в соответствующие цвета. Применять их по целевому назначению не будут. На завершение работ потребовалось 3 месяца. В День Победы восстановленная «Катюша» проехала по улицам Подгоренского района. В дальнейшем авто намереваются разместить на площадке поблизости от ПАТП для предоставления доступа к работоспособной модели всем жителям райцентра.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:05

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