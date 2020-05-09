Эксперты рассказали об инфекциях, которые находятся на денежных купюрах





Самое большое количество обнаружили на датской кроне – около 40 тысяч микроорганизмов. Для швейцарского франка соответствующее количество составило 32 тысячи, а для российского рубля — 30 тысяч. При этом самые низкие показатели оказались у евро - 11 тысяч. Для кроны Норвегии результат несколько выше - 11,7 тысячи, а у британских фунтов достигает показателя в 18 тысяч бактерий. Причины рекорда валюты ЕС специалисты пояснили использованием специального состава для обработки. Последний мешает развитию микробов на поверхности банкнот.Наиболее «густонаселенной» валютой признали 100 юаней. На этом образце китайской валюты обнаружили свыше 180 тысяч бактерий по среднему показателю. Микробиологи предупредили, что на купюрах обнаружили плесень, тиф, кишечную палочку, стафилококк, туберкулезную палочку и штаммы венерических болезней. При этом учёные сообщили, что опасные бактерии в обычных условиях не могут вызвать заболевания, а людям рекомендуют мыть руки для профилактики.