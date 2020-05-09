АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Эксперты рассказали об инфекциях, которые находятся на денежных купюрах

Эксперты из Оксфордского университета рассказали об инфекциях, которые могут "жить" на денежных купюрах. После тестирования образцов банкнот европейских государств на присутствие микробов удалось установить, что в среднем на каждой из них присутствуют свыше 26 тысяч бактерий.
Эксперты рассказали об инфекциях, которые находятся на денежных купюрах

Самое большое количество обнаружили на датской кроне – около 40 тысяч микроорганизмов. Для швейцарского франка соответствующее количество составило 32 тысячи, а для российского рубля — 30 тысяч. При этом самые низкие показатели оказались у евро - 11 тысяч. Для кроны Норвегии результат несколько выше - 11,7 тысячи, а у британских фунтов достигает показателя в 18 тысяч бактерий. Причины рекорда валюты ЕС специалисты пояснили использованием специального состава для обработки. Последний мешает развитию микробов на поверхности банкнот.

Наиболее «густонаселенной» валютой признали 100 юаней. На этом образце китайской валюты обнаружили свыше 180 тысяч бактерий по среднему показателю. Микробиологи предупредили, что на купюрах обнаружили плесень, тиф, кишечную палочку, стафилококк, туберкулезную палочку и штаммы венерических болезней. При этом учёные сообщили, что опасные бактерии в обычных условиях не могут вызвать заболевания, а людям рекомендуют мыть руки для профилактики.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые выяснили, как биология и физиология влияют на музыкальные предпочтения…
Оксана Федорова скорбит из-за кончины своего духовника архимандрита…
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской…
«К этому надо относиться как к вызову»: Режиссер Владимир Хотиненко высказался о…
Психолог Борис Хигир рассказал, как меняется походка мужчины при занятиях…
На базе «КамАЗ-Ванкор» создан новый полноприводный…
Евгению Петросяну придумали имя в День Победы 1945…
Внедорожник Kia Mohave получил новую версию…
Эксперты рассказали об инфекциях, которые находятся на денежных…
Максим Галкин показал, какое поздравление с Днем Победы приготовили дети Гарри и…
Алина Загитова дала рекомендации, как провести время на…
Российский электрогрузовик «Муравей» поступил в…
Актер Николай Наумов готов принять вызов бойца ММА Магомеда…
Наталия Орейро песней Окуджавы поздравила россиян с Днем…
В КНР заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор…
Тренер Адель Пит Джерасимо раскрыл причины экстремального похудения…
Разработчики SnowRunner рассказали о тонкостях прохождения…
В России за сутки выявили 10817 новых случаев заражения…
«Мне вообще-то все равно»: Ольга Куриленко публично отреклась от…
Эксперты рассказали, как проходило строительство метро в Москве во время…
Компания LG готовит к выпуску смартфон Stylo 6 с тройной…
Российские звезды рассказали о нестандартном праздновании «Дня…
Путин обратился к россиянам возле Могилы Неизвестного Солдата в честь Дня…
Вышло обновление 1.4.0 для бета-ветки Mount & Blade 2:…
Эксперты расшифровали главный текст Древнего Египта со знаниями зодчих…
«Марсельеза» и «русский Иван»: Эдита Пьеха поделилась воспоминаниями о Второй мировой…
В России ужесточат требования к ввозу праворульных…
В Росстате назвали потери РСФСР из-за Великой Отечественной…
Просмотреть все новости