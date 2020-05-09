«Мне вообще-то все равно»: Ольга Куриленко публично отреклась от Украины
Ольга Куриленко разместила в Instagram публикацию, где отреклась от Украины. Актриса заявила, что в ней нет ни капли украинской крови, но это ее вполне устраивает.
Знаменитость, родившаяся в Бердянске, разместила на странице результаты ДНК-теста, согласно которым ее предки произошли из Польши, Белоруссии и России. Данный пост спровоцировал негодование украинских интернет-пользователей. Как сказала сама Ольга Куриленко, ей нечего стыдиться, поскольку она сказала правду. Артистка отметила, что национальность определяется по крови, однако она не является украинкой на 100% и совсем не переживет по этому поводу. При этом звезда фильма о Джеймсе Бонде удивилась, когда узнала данную новость.
Как объяснила модель, анализ показал наличие в ее роду славянских предков. Тем не менее знаменитость не согласилась с гневными комментариями фолловеров, заявивших, что национальность определяют по месту рождения. Затем она не сдержалась и высказала свое возмущение подписчикам. «То, что для вас я, вы есть для меня», - отметила Куриленко.
Знаменитость, родившаяся в Бердянске, разместила на странице результаты ДНК-теста, согласно которым ее предки произошли из Польши, Белоруссии и России. Данный пост спровоцировал негодование украинских интернет-пользователей. Как сказала сама Ольга Куриленко, ей нечего стыдиться, поскольку она сказала правду. Артистка отметила, что национальность определяется по крови, однако она не является украинкой на 100% и совсем не переживет по этому поводу. При этом звезда фильма о Джеймсе Бонде удивилась, когда узнала данную новость.
Как объяснила модель, анализ показал наличие в ее роду славянских предков. Тем не менее знаменитость не согласилась с гневными комментариями фолловеров, заявивших, что национальность определяют по месту рождения. Затем она не сдержалась и высказала свое возмущение подписчикам. «То, что для вас я, вы есть для меня», - отметила Куриленко.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:48