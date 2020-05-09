«Мне вообще-то все равно»: Ольга Куриленко публично отреклась от Украины

Знаменитость, родившаяся в Бердянске, разместила на странице результаты ДНК-теста, согласно которым ее предки произошли из Польши, Белоруссии и России. Данный пост спровоцировал негодование украинских интернет-пользователей. Как сказала сама Ольга Куриленко, ей нечего стыдиться, поскольку она сказала правду. Артистка отметила, что национальность определяется по крови, однако она не является украинкой на 100% и совсем не переживет по этому поводу. При этом звезда фильма о Джеймсе Бонде удивилась, когда узнала данную новость.Как объяснила модель, анализ показал наличие в ее роду славянских предков. Тем не менее знаменитость не согласилась с гневными комментариями фолловеров, заявивших, что национальность определяют по месту рождения. Затем она не сдержалась и высказала свое возмущение подписчикам., - отметила Куриленко.