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В Пензе восстановили легендарный танк «Т-34»

В Пензе местные умельцы восстановили легендарный танк «Т-34». На презентации реанимированной боевой машины присутствовал губернатор региона Иван Белозерцев.
В Пензе восстановили легендарный танк «Т-34»

Процесс восстановления «Т-34» начался летом минувшего года. На него ушло более 11 месяцев. Промышленники, инициировавшие и реализовавшие проект, отметили, что после снятия ограничений из-за коронавируса танк примет участие в торжественных мероприятиях, возглавив шествие «Бессмертного полка».

«Т-34» простоял на территории Краеведческого музея Пензы на протяжении 40 лет. Он является напоминанием того, что во времена ВОВ жители региона передали в оборонные фонды более 100 миллионов рублей. На средства была разработана колонна «Комсомолец Пензы».
«От танка за это время остались только корпус и ходовая часть. На месте удалось найти карданный вал и другие детали. Систему управления, генератор и силовой агрегат пришлось полностью заменить на современные аналоги», рассказал Александр Демкин, курировавший проектом по восстановлению «Т-34».

В общей сложности в приведении танка в работоспособный вид задействовали 20 предприятий. Глава региона поблагодарил всех участников проекта и заверил, что «Т-34» в любом случае примет участие в параде, но уже после снятия ограничений.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:11

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