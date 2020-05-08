В Пензе восстановили легендарный танк «Т-34»

«От танка за это время остались только корпус и ходовая часть. На месте удалось найти карданный вал и другие детали. Систему управления, генератор и силовой агрегат пришлось полностью заменить на современные аналоги», рассказал Александр Демкин, курировавший проектом по восстановлению «Т-34».





Процесс восстановления «Т-34» начался летом минувшего года. На него ушло более 11 месяцев. Промышленники, инициировавшие и реализовавшие проект, отметили, что после снятия ограничений из-за коронавируса танк примет участие в торжественных мероприятиях, возглавив шествие «Бессмертного полка».«Т-34» простоял на территории Краеведческого музея Пензы на протяжении 40 лет. Он является напоминанием того, что во времена ВОВ жители региона передали в оборонные фонды более 100 миллионов рублей. На средства была разработана колонна «Комсомолец Пензы».В общей сложности в приведении танка в работоспособный вид задействовали 20 предприятий. Глава региона поблагодарил всех участников проекта и заверил, что «Т-34» в любом случае примет участие в параде, но уже после снятия ограничений.