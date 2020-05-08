Медики назвали продукты-разрушители иммунитета





Многих удивит тот факт, что для усиления защитных сил организма необходимо ограничить употребление сыра. Во многих сортах этого продукта присутствуют листерии. Ученые неоднократно доказывали в ходе своих исследований, что их появление в организме негативно влияет на здоровье человека, ослабляя иммунную систему. Вместе с тем употребленный в разумных пределах, сыр даже с нежелательными бактериями остается полезным, так как желудочный сок вызывает их разрушение. Во время ухудшения эпидемиологической ситуации некоторые диетологи советуют снизить потребление животного жира и мяса. По их мнению, наличие в этих продуктах большого количества свободных радикалов способствует процессам мутации клеток.Единодушны эксперты в своем негативном отношении к алкоголю. Их исследования показали резкую потерю организмом не только питательных веществ, но и уменьшение количества лейкоцитов, которым принадлежит огромная роль в функционировании иммунной системы. Кроме того, неумеренное употребление горячительных напитков приводит к интоксикации всего организма.