Эксперт Максим Черниговский рассказал о важности легализации продажи алкоголя онлайн

«Нужно навести порядок в онлайн-торговле алкоголем. Попытки правительства маркировать каждую бутылку не принесут должного результата. Уже сейчас есть база ЕГАИС, запущенная в 2016 году. Поштучный учет алкогольной продукции важен, но не стоит забывать о полностью открытом рынке в интернете. Сетевые магазины могут продавать любой товар, который не проходит сертификацию», - приводит слова Черниговского издание « Слово и Дело ».





По мнению эксперта, большая часть алкоголя, продающегося в интернете, является контрафактной. Владельцы магазинов не обязуются следить за качеством товаров, так как единственным рычагом давления для них являются отзывы потребителей. Если государство введет контроль онлайн-маркетов спиртного, ситуация улучшится.Черниговский подчеркнул, что подобные магазины пользуются особой популярностью во время самоизоляции. Клиенты, которым понравится качество обслуживания и товары, могут после снятия ограничений продолжить покупать алкоголь в Сети.