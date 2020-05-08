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Эксперт Максим Черниговский рассказал о важности легализации продажи алкоголя онлайн

Эксперт Максим Черниговский, являющийся главой «Клуба профессионалов алкогольного рынка», рассказал о важности легализации продажи спиртного онлайн. По его словам, подобная правовая норма позволила бы более эффективно бороться с контрафактом.
Эксперт Максим Черниговский рассказал о важности легализации продажи алкоголя онлайн

«Нужно навести порядок в онлайн-торговле алкоголем. Попытки правительства маркировать каждую бутылку не принесут должного результата. Уже сейчас есть база ЕГАИС, запущенная в 2016 году. Поштучный учет алкогольной продукции важен, но не стоит забывать о полностью открытом рынке в интернете. Сетевые магазины могут продавать любой товар, который не проходит сертификацию», - приводит слова Черниговского издание «Слово и Дело».

По мнению эксперта, большая часть алкоголя, продающегося в интернете, является контрафактной. Владельцы магазинов не обязуются следить за качеством товаров, так как единственным рычагом давления для них являются отзывы потребителей. Если государство введет контроль онлайн-маркетов спиртного, ситуация улучшится.

Черниговский подчеркнул, что подобные магазины пользуются особой популярностью во время самоизоляции. Клиенты, которым понравится качество обслуживания и товары, могут после снятия ограничений продолжить покупать алкоголь в Сети.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:54

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