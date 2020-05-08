«Личная жизнь у меня – разная»: Родион Газманов удивил подписчиков снимком с резиной женщиной
Отечественный эстрадный исполнитель, музыкант и телеведущий Родион Газманов на странице в Instagram опубликовал снимок с резиновой женщиной, немало удивив подписчиков. Таким образом певец ответил на часто задаваемый вопрос о личной жизни, объяснив, что она у него очень «разная».
В начале июля Родиону Газманову исполнится 39 лет. К этому возрасту он успел построить довольно успешную карьеру на сцене и на телеэкране, а вот о личной жизни распространяться не очень любит, но известно, что певец ни разу не был женат. Поэтому не удивителен интерес многочисленных поклонниц относительно планов кумира. Причём, как отметил Газманов-младший, некоторые насколько интересуются его личной жизнью, что просто не могут спокойно кушать.
Удовлетворяя любопытство подписчиков артист разместил в соцсети фото с резиновой женщиной из секс-шопа, таким образом показав «разнообразие». Далее Родион Газманов с юмором попросил фанаток не критиковать его «выбор» и не обращать внимание на чрезмерное количество ярко-красной помады на губах «резиновой барышни».
В начале июля Родиону Газманову исполнится 39 лет. К этому возрасту он успел построить довольно успешную карьеру на сцене и на телеэкране, а вот о личной жизни распространяться не очень любит, но известно, что певец ни разу не был женат. Поэтому не удивителен интерес многочисленных поклонниц относительно планов кумира. Причём, как отметил Газманов-младший, некоторые насколько интересуются его личной жизнью, что просто не могут спокойно кушать.
Удовлетворяя любопытство подписчиков артист разместил в соцсети фото с резиновой женщиной из секс-шопа, таким образом показав «разнообразие». Далее Родион Газманов с юмором попросил фанаток не критиковать его «выбор» и не обращать внимание на чрезмерное количество ярко-красной помады на губах «резиновой барышни».
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:00