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Учёные из США и Южной Кореи выявили несколько разновидностей коронавируса

Группа учёных из США и Южной Кореи в результате проведённого исследования смогла определить ряд генетических разновидностей коронавируса SARS-CoV-2. Все выявленные виды отличаются между собой нуклеотидными последовательностями в геномах РНК, а специалисты пока не могут дать точный ответ, будет ли это каким-то образом влиять на исход COVID-19 и создание эффективной вакцины.
Учёные из США и Южной Кореи выявили несколько разновидностей коронавируса

В ходе научной работы авторы проводили анализ последовательности одноцепочных РНК более 11,1 тыс. человек, инфицированных SARS-CoV-2. Сравнивая попарно свыше 2,5 тысяч последовательностей и выделяя точечные мутации нуклеотидов, когда один заменяется другим, специалистам удалось определить уровень схожести геномов вируса у заражённых из разных регионов мира. Таким образом были выявлены кластеры в образцах SARS-CoV-2 в Европе и Северной Америке. Из всех обособленных ветвей две в основном характерны для европейского региона, одна – для американского и оставшаяся представляет собой совокупность случаев инфицирования на территории США и Европы. Однако непосредственно с китайским вирусом связана лишь одна европейская ветвь.

Учёные говорят, что геномы коронавируса зависят от региона распространения, а азиатские и западные имеют между собой ряд отличий. Если на начальном этапе SARS-CoV-2 был «однородным», то со временем разделился на несколько ветвей и этому способствовало распространение коронавируса нового типа в разных странах мира. Авторы проекта подчеркнули, что в процессе разработки вакцины полученные ими результаты стоит учитывать, так как они указывают на способность возбудителя к генетическим изменениям, пишет интернет-портал «Лента.ру».

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:42

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