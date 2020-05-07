Татьяна Брухунова показала меню юмориста Евгения Петросяна
В Instagram Татьяна Брухунова часто демонстрирует результат двух своих увлечений: флористику и кулинарию. В одном из последних постов она показала, чем кормит известного юмориста Евгения Петросяна.
Как пишет wday.ru, отрицание ставшего известным всем факта совместного проживания артиста и его помощницы недавно было нарушено случайной оговоркой Брухуновой. В этот же раз, демонстрируя в Stories содержимое посылки, она объяснила, что перец чили предназначен для её «домашних», так как она сама избегает острой пищи. Вкусные натюрморты в её личном блоге подчеркивают, что Татьяна Брухунова не только умеет прекрасно сервировать стол, но и обязательно украшает его живыми цветами. Это заметили многие подписчики.
Кроме того, из своих поварских успехов избранница Петросяна не делает тайны. Она охотно делится с поклонницами рецептами приготовления деликатесов и вообще своих любимых блюд, обстоятельно описывая процесс со знанием дела. Ведь иногда от небольшого нюанса зависят вкусовые качества торта или лазаньи. Последний пост вообще посвящен палочкам Twix в домашнем исполнении. Поклонницам, уставшим от приготовления многоразового питания для семьи на карантине, Брухунова подсказала, как можно легко побаловать себя отдыхом от кухонной плиты, сделав заказ итальянского обеда.
Как пишет wday.ru, отрицание ставшего известным всем факта совместного проживания артиста и его помощницы недавно было нарушено случайной оговоркой Брухуновой. В этот же раз, демонстрируя в Stories содержимое посылки, она объяснила, что перец чили предназначен для её «домашних», так как она сама избегает острой пищи. Вкусные натюрморты в её личном блоге подчеркивают, что Татьяна Брухунова не только умеет прекрасно сервировать стол, но и обязательно украшает его живыми цветами. Это заметили многие подписчики.
Кроме того, из своих поварских успехов избранница Петросяна не делает тайны. Она охотно делится с поклонницами рецептами приготовления деликатесов и вообще своих любимых блюд, обстоятельно описывая процесс со знанием дела. Ведь иногда от небольшого нюанса зависят вкусовые качества торта или лазаньи. Последний пост вообще посвящен палочкам Twix в домашнем исполнении. Поклонницам, уставшим от приготовления многоразового питания для семьи на карантине, Брухунова подсказала, как можно легко побаловать себя отдыхом от кухонной плиты, сделав заказ итальянского обеда.