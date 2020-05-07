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Татьяна Брухунова показала меню юмориста Евгения Петросяна

В Instagram Татьяна Брухунова часто демонстрирует результат двух своих увлечений: флористику и кулинарию. В одном из последних постов она показала, чем кормит известного юмориста Евгения Петросяна.
Татьяна Брухунова показала меню юмориста Евгения Петросяна

Как пишет wday.ru, отрицание ставшего известным всем факта совместного проживания артиста и его помощницы недавно было нарушено случайной оговоркой Брухуновой. В этот же раз, демонстрируя в Stories содержимое посылки, она объяснила, что перец чили предназначен для её «домашних», так как она сама избегает острой пищи. Вкусные натюрморты в её личном блоге подчеркивают, что Татьяна Брухунова не только умеет прекрасно сервировать стол, но и обязательно украшает его живыми цветами. Это заметили многие подписчики.

Кроме того, из своих поварских успехов избранница Петросяна не делает тайны. Она охотно делится с поклонницами рецептами приготовления деликатесов и вообще своих любимых блюд, обстоятельно описывая процесс со знанием дела. Ведь иногда от небольшого нюанса зависят вкусовые качества торта или лазаньи. Последний пост вообще посвящен палочкам Twix в домашнем исполнении. Поклонницам, уставшим от приготовления многоразового питания для семьи на карантине, Брухунова подсказала, как можно легко побаловать себя отдыхом от кухонной плиты, сделав заказ итальянского обеда.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 18:42

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