В Сети появились рендеры нового Mercedes-AMG S63
Компания Mercedes готовится к выпуску AMG S63, который должен появиться в продаже до конца 2020 года. Недавно в Сети появились рендеры нового седана S-Class.
По словам представителей Mercedes, немецкий концерн заканчивает работу над "заряженной" версией AMG S63, чьи первые производные клиенты смогут приобрести в ближайшие несколько месяцев. А пока пользователи Сети могут оценить тизерные изображения роскошного седана S-класса, который дополнится несколькими вариантами и новыми поколениями Maybach, Guard и EQS. Отличительными чертами новинки можно назвать сдержанный дизайн радиаторной решетки и широкие воздухозаборники в переднем бампере. Эксперты отмечают, что в S-Class также просматриваются черты E-серии.
Технические характеристики будущего автомобиля производитель пока держит в тайне, которая раскроется во время официальной презентации в начале 2021 года. По словам инсайдеров, клиентов порадует двигатель V8 с турбонаддувом, а в качестве трансмиссии предложат автоматическую КПП. Большая часть информации о S63 скорее всего появится после выхода стандартной версии седана, которая может задержаться из-за пандемии COVID-19.
По словам представителей Mercedes, немецкий концерн заканчивает работу над "заряженной" версией AMG S63, чьи первые производные клиенты смогут приобрести в ближайшие несколько месяцев. А пока пользователи Сети могут оценить тизерные изображения роскошного седана S-класса, который дополнится несколькими вариантами и новыми поколениями Maybach, Guard и EQS. Отличительными чертами новинки можно назвать сдержанный дизайн радиаторной решетки и широкие воздухозаборники в переднем бампере. Эксперты отмечают, что в S-Class также просматриваются черты E-серии.
Технические характеристики будущего автомобиля производитель пока держит в тайне, которая раскроется во время официальной презентации в начале 2021 года. По словам инсайдеров, клиентов порадует двигатель V8 с турбонаддувом, а в качестве трансмиссии предложат автоматическую КПП. Большая часть информации о S63 скорее всего появится после выхода стандартной версии седана, которая может задержаться из-за пандемии COVID-19.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:12