В Воронежской области в ДТП погиб водитель иномарки





Инцидент произошел 6 мая в Ольховатском районе. Автомобиль марки Renault двигался по трассе «Белгород-Павловск». В один момент транспортное средство резко свернуло в сторону, что привело к лобовому столкновению с грузовиком. От полученных в ходе ДТП травм водитель иномарки, являвшийся уроженцем Липецка, скончался.По факту аварии инициирована проверка. По одной из версий, водитель легкового автомобиля потерял управление, из-за чего свернул на встречную полосу, что привело к созданию аварийной ситуации.