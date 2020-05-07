В Воронежской области в ДТП погиб водитель иномарки
В Воронежской области произошло ДТП, в ходе которого погиб водитель иномарки. Легковой автомобиль врезался в МАЗ, выехав на соседнюю полосу.
Инцидент произошел 6 мая в Ольховатском районе. Автомобиль марки Renault двигался по трассе «Белгород-Павловск». В один момент транспортное средство резко свернуло в сторону, что привело к лобовому столкновению с грузовиком. От полученных в ходе ДТП травм водитель иномарки, являвшийся уроженцем Липецка, скончался.
По факту аварии инициирована проверка. По одной из версий, водитель легкового автомобиля потерял управление, из-за чего свернул на встречную полосу, что привело к созданию аварийной ситуации.
Инцидент произошел 6 мая в Ольховатском районе. Автомобиль марки Renault двигался по трассе «Белгород-Павловск». В один момент транспортное средство резко свернуло в сторону, что привело к лобовому столкновению с грузовиком. От полученных в ходе ДТП травм водитель иномарки, являвшийся уроженцем Липецка, скончался.
По факту аварии инициирована проверка. По одной из версий, водитель легкового автомобиля потерял управление, из-за чего свернул на встречную полосу, что привело к созданию аварийной ситуации.
Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:07