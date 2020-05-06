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Сергей Безруков о досуге на карантине: «Жена работает над сценарием, а я рисую осень»

Сергей Безруков показал, чем он и его супруга занимаются на карантине. По словам звезды отечественного кино, пока дети спят, он рисует осень, а Анна Матисон работает над сценарием.
Сергей Безруков о досуге на карантине: «Жена работает над сценарием, а я рисую осень»

Сергей Безруков проводит «карантинные будни» в кругу семьи. Актерская чета старается использовать вынужденную самоизоляцию с пользой и уделять воспитанию Марии и Степана все свободное время, но не забывает также и о саморазвитии. После того, как дети засыпают, звезда «Есенина» и Анна Матисон выделяют время для работы и хобби. Так, актриса уже некоторое время работает над написанием нового сценария, а ее супруг решил заняться изобразительным искусством. При этом, судя по одной из последних публикаций в Instagram Безрукова, его выбор пал на пейзажи. Однако вместо того, чтобы писать с натуры весну, артист начал с осени.

То, что получилось, Сергей Безруков продемонстрировал поклонникам в своем аккаунте. Кроме того, что в кадр попал сам артист и его рисунок, на заднем плане видно и Анну Матисон. Жена звезды «Бригады» с удовольствием позировала, отвлекшись на минуту от своей работы над сценарием.

Поклонники Безрукова отметили, что он, как и все одаренные люди, «талантлив во всем». Картина артиста так впечатлила фолловеров, что они начали интересоваться, как давно и как долго он занимается живописью. Однако осеннее настроение знаменитости несколько удивило его фанатов, и они пожелали ему «переключиться» на более позитивный настрой и перейти к работе над весенними пейзажами.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:03

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