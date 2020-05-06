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Археологи считают, что разгадку пандемии необходимо искать в прошлом

Археологи изучили адаптацию человека к различным экстремальным изменениям и пришли к выводам, что разгадку пандемии необходимо искать в прошлом. Древняя история может многое рассказать ученым о том, как приспособился вид homo sapiens.
Археологи считают, что разгадку пандемии необходимо искать в прошлом

Рост населения в мире и урбанизация приводили к тому, что возникали различные эпидемии и вспышки заболеваний. Однако часто эти процессы приводили не к спаду, а к росту экономики. По словам доктора Ани Котарба, известная «Черная смерть», которая забрала жизни четверти европейцев и жителей Ближнего Востока, привела к неожиданным последствиям. После 1300 года резко улучшились условия труда и жизни, а также открылись рынки и начался экономический рост.

Согласно археологическим свидетельствованиям, инфекционные заболевания начали широко распространяться в эпоху неолита. Люди перешли к оседлому образу жизни, одомашнили диких животных и начали общаться с соседями. В результате возникла такая инфекция как бубонная чума. Количество жителей в крупных городах могло достигать миллиона человек. Также начался расцвет торговых отношений, а с ними и вспышки вирусных заболеваний.

Как отметил доктор Котарба, человечество смогло выжить даже после извержения Тоба. Тогда на Земле выжили от 3 до 10 тысяч человек. Кроме этого, homo sapiens пережили чуму Юстиниана, которая, по различным данным, забрала жизни около 50 миллионов людей.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:00

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