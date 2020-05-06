Археологи считают, что разгадку пандемии необходимо искать в прошлом





Рост населения в мире и урбанизация приводили к тому, что возникали различные эпидемии и вспышки заболеваний. Однако часто эти процессы приводили не к спаду, а к росту экономики. По словам доктора Ани Котарба, известная «Черная смерть», которая забрала жизни четверти европейцев и жителей Ближнего Востока, привела к неожиданным последствиям. После 1300 года резко улучшились условия труда и жизни, а также открылись рынки и начался экономический рост.Согласно археологическим свидетельствованиям, инфекционные заболевания начали широко распространяться в эпоху неолита. Люди перешли к оседлому образу жизни, одомашнили диких животных и начали общаться с соседями. В результате возникла такая инфекция как бубонная чума. Количество жителей в крупных городах могло достигать миллиона человек. Также начался расцвет торговых отношений, а с ними и вспышки вирусных заболеваний.Как отметил доктор Котарба, человечество смогло выжить даже после извержения Тоба. Тогда на Земле выжили от 3 до 10 тысяч человек. Кроме этого, homo sapiens пережили чуму Юстиниана, которая, по различным данным, забрала жизни около 50 миллионов людей.