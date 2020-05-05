Врачи напоминают о противопоказаниях к отдыху на море





Исследование, проведенное медиками, показало наличие вредных микроэлементов в воде и воздухе пляжей. Особенную опасность представляют места отдыха в непосредственной близости от морского порта или в самом мегаполисе. Обнаруженные специалистами токсины обладают способностью накапливаться в организме человека, вызывая различные проблемы со здоровьем. Но и учет инфраструктуры морского побережья не принесет пользу, если отдыхающие не учтут возможных последствий, связанных с противопоказаниями.Даже вполне здоровому человеку резкая смена климата может принести вред. Короткая поездка к морю на самом деле станет адаптационным периодом со всеми его нежелательными элементами проблем с ЖКТ, обгоревшей кожей и инфекциями. Тем более очевиден вред, а о нем предупреждают домашние врачи, для пациентов с эндокринными нарушениями, кожными заболеваниями и онкологией.