Врачи напоминают о противопоказаниях к отдыху на море
Врачи Lund University в Швеции после проведения исследования воды и воздуха известных курортов обеспокоены неутешительными данными. Отдых на море без учета возможных противопоказаний и простых рекомендаций может негативно отразиться на здоровье.
Исследование, проведенное медиками, показало наличие вредных микроэлементов в воде и воздухе пляжей. Особенную опасность представляют места отдыха в непосредственной близости от морского порта или в самом мегаполисе. Обнаруженные специалистами токсины обладают способностью накапливаться в организме человека, вызывая различные проблемы со здоровьем. Но и учет инфраструктуры морского побережья не принесет пользу, если отдыхающие не учтут возможных последствий, связанных с противопоказаниями.
Даже вполне здоровому человеку резкая смена климата может принести вред. Короткая поездка к морю на самом деле станет адаптационным периодом со всеми его нежелательными элементами проблем с ЖКТ, обгоревшей кожей и инфекциями. Тем более очевиден вред, а о нем предупреждают домашние врачи, для пациентов с эндокринными нарушениями, кожными заболеваниями и онкологией.
Исследование, проведенное медиками, показало наличие вредных микроэлементов в воде и воздухе пляжей. Особенную опасность представляют места отдыха в непосредственной близости от морского порта или в самом мегаполисе. Обнаруженные специалистами токсины обладают способностью накапливаться в организме человека, вызывая различные проблемы со здоровьем. Но и учет инфраструктуры морского побережья не принесет пользу, если отдыхающие не учтут возможных последствий, связанных с противопоказаниями.
Даже вполне здоровому человеку резкая смена климата может принести вред. Короткая поездка к морю на самом деле станет адаптационным периодом со всеми его нежелательными элементами проблем с ЖКТ, обгоревшей кожей и инфекциями. Тем более очевиден вред, а о нем предупреждают домашние врачи, для пациентов с эндокринными нарушениями, кожными заболеваниями и онкологией.
Наука
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 18:12