Милла Йовович умилила поклонников снимком с младшей дочерью





Американская звезда является многодетной матерью. На днях она решила порадовать публику сюжетом с младшей наследницей, под которым призналась ей в любви. В последнее время Милла Йовович оставляет комментарии под своими постами не только на английском языке, но и на русском. В подписи к снимку знаменитость выразила благодарность за «тихие моменты с ее радугой». По словам родительницы, она очень любит ухаживать за малышкой и дорожит текущим периодом в своей жизни. Скорее всего, модель имела в виду кормление ребенка грудью, о котором в скором времени она сможет только вспоминать.Поклонники пришли в восторг от трогательного сюжета и посвятили кумиру кучу комплиментов. Как отметили подписчики, Йовович находится в отличной форме. Многие согласились с тем, что кормление является одним из самых приятных моментов материнства.Актриса состоит в браке с режиссёром Полом Андерсоном. Вместе супруги воспитывают троих дочерей – Эвер Габо, Дэшиел и Ошиан.