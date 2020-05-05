Учёные: Люди выбирают друзей на уровне ДНК

«Для тех, кто не имеет глубокого понимания генетики уровень сходства в одну сотую может казаться совершенно незначительным. При этом учёные из этой области знания уверены, что совпадение по ДНК между совершенно чужими людьми с показателем в 1% – это весьма существенная величина», – отметил профессор медицины Николас Кристакис.





При этом у отдельных друзей сходство в ДНК фиксируется с троюродными родственниками испытуемых. Суммарно сходством на генном уровне достигает показателя в 1%.Собранные выводы указывают на предположение касательно общей ДНК, свойственной для лиц, склонных к ведению коллективного образа жизни. Иными словами, люди подсознательно выискивают таких собеседников, которые могли бы передать собственным потомкам гены, сходные со своими.Исследование позволяет установить причину, по которой предпочтение предоставляется таким людям, которые имеют сходные жизненные взгляды, привычки, а также любимые ароматы. Другим значимым открытием оказался факт способности части генов проявить себя исключительно во время наличия аналогичных сегментов ДНК у друзей. Идентичные гены имеют свойство показывать куда более интенсивное развитие, что даёт подтверждение значимости социальных отношений для процессов эволюции человека. Минимальная степень совпадения у дружественно настроенных друг к другу участников обнаружена на участке регулирования работы иммунной системы. Таким образом, одинаковые болезни члены одной группы преодолевают различными путями. Это даёт возможность отработать индивидуальные механизмы противостояния недугам, а также уменьшить риск общего заражения.