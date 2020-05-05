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В Сети заработала веб-версия музыкального сервиса Apple Music

Представители компании Apple сообщают, что теперь пользователи Apple Music могут совершать вход с любого устройства. Поскольку в Сети заработала веб-версия музыкального сервиса - каждый желающий может оформить подписку с сайта.

Активные посетители сервиса Apple Music с недавних пор получили возможность пользоваться услугами с ПК или других гаджетов, помимо смартфонов. В число стандартных возможностей входит поиск и проигрывание треков из каталога приложения, а также медиатеки пользователя, если на мобильном девайсе включена синхронизация. Юзеры также получат доступ к собственным сборкам, вкладкам «Для вас», «Обзор», «Радио» и «Поиск».

На данный момент база данных приложения включает в себя более 60 млн композиций, прослушивание которых возможно в 167 странах мира. Клиенты из России могут оформить следующие варианты подписок: личная (169 рублей в месяц), семейная (269 рублей в месяц), индивидуальная на 365 дней (1690 рублей) и студенческая за 75 рублей в месяц. Соотечественников порадует недавно вышедшие плейлисты «Кириллица» и «Русский хип-хоп».

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:30

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