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Первый в современной России луноход может увеличить свой вес

Первый луноход, созданный в современной России, может нарастить собственный вес до граничной отметки в 150 кг. За счет доработок ровер сможет нести более качественную аппаратуру для проведения исследования на спутнике Земли.

По данным Института космических исследований при РАН, текущий этап разработки миссии «Луна-Грунт» показывает возможность колебания массы лунохода в границах 30-150 кг. Конкретная цифра зависит от выбранного инженерного решения для аппарата. Это открывает возможность выделить исключительно на инструменты исследования 5-25 кг снаряженной массы ровера.

В 2019-м Максим Литвак, сотрудничающий с Институтом космических исследований, сообщил о разработке лунохода с учетом достижения массы в 30-100 кг, а также способностью двигаться на скорости до 3 км/ч, преодолевать около 30 км и работать в течение года. С целью сбора проб грунта ровер получит специальный манипулятор. Запуск аппарата изначально планировалось провести не раньше 2027 года во время миссии под названием «Луна-28». В документах исследователей указывается, что специалисты приступили к проведению предварительной оценки комплекта аппаратуры.

В зависимости от предоставленных ресурсов и установленных приоритетов работы малый луноход имеет шанс получить малогабаритный нейтронный спектрометр пассивного действия с массой до 2 кг. В качестве альтернативы рассматривается активный гамма- и нейтронный спектрометр, для которого требуется резервирование 6-7 кг веса ровера. Первый инструмент даст возможность исследовать среднее содержание воды и льда по линии маршрута лунохода. Второй аппарат предоставляет возможность значительно расширить круг решаемых задач. Это включает в себя ведение поиска скопления водяного льда на различной глубине, а также анализа химсостава грунта на поверхности Луны.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:17

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