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В интернете сохранившийся Москвич-2141 назвали "капсулой времени"

В интернете «Москвич-2141», который сохранился в хорошем состоянии, назвали «капсулой времени». Блогер с ником Roma Uracco сообщил, что у авто минимальный пробег.

Транспортное средство было пригнано из украинского Никополя. Модель купил член дирекции неназванного завода. Поскольку у людей его ранга имелись служебные авто, «Москвич-2141» не использовался и оставался в гараже по соседству с другими советскими моделями. Новые собственники транспортного средства изначально намеревались использовать его на ежедневной основе, однако впоследствии отказались от этого.

«Капсула времени» производства 1990 года смогла сохранить заводское состояние. Все части кузовных элементов, оформление интерьера и комплектующие остались оригинальными. На креслах присутствует полиэтилен, а в багажнике можно найти набор водителя и банку краски для устранения возможных царапин на покрытии корпуса. «Москвич-2141» получил двигатель объёмом 1,5 л производительностью на 71 «лошадку». В паре с ним работает 5-секционная механическая трансмиссия.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:55

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