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Надежда Ангарская: «Осталось только сняться обнаженной для мужского журнала!»

После победы в шоу «Последний герой» Надежда Ангарская дала журналистам откровенное интервью. В ходе него актриса заявила, что после пережитого опыта ей осталось сняться голой для мужского журнала.
Надежда Ангарская: «Осталось только сняться обнаженной для мужского журнала!»

В последнем эпизоде телепроекта были довольно тяжелые испытания в физическом плане. При этом с самого начала на участников «Последнего героя» осуществлялось огромное психологическое давление. Тем не менее это не помешало Надежде Ангарской стать победительницей популярной программы. По словам знаменитости, во время участия в проекте ее поддерживали многие звезды, в том числе, Елена Проклова, Лукерья Ильяшенко, Наталья Хапугина, Александр Ложкин и другие. В то же время Евгений Папунаишвили видел в артистке соперника, поскольку сам стремился одержать победу в шоу. Как отметила участница Comedy Woman, конфликт с хореографом стал для нее стимулом дальше бороться за первое место. Пережитые на передаче ощущения актриса сравнила с эмоциями, которые испытала при рождении ребенка.

По словам Ангарской, последние пару лет она усиленно занималась спортом, что также повлияло на победу. Как считает знаменитость, в другой ситуации она бы продемонстрировала худший результат. За время пребывания на острове героиня проекта похудела на 10 килограммов, за что некоторые интернет-пользователи ее не похвалили, а, наоборот, раскритиковали. Звезда ТВ отметила, что имеет особенность организма, при которой не сбрасывает вес на голодовке. Более того, она нормально относится к хейтерам, так как видит в их злых комментариях повышенный интерес к своей персоне.

В одной из сцен мать участницы «Последнего героя» сделала ей сюрприз и привезла с собой 4-летнего сына Давида. Встреча с близкими стала для Ангарской дополнительным стимулом продолжить сражаться за победу. Также число ее поклонников мужского пола заметно увеличилось. При этом кавалеров за 40, которые ранее не имели семьи, звезда старается избегать. В период карантина актриса записала песню по мотивам реалити-шоу, а вскоре планирует снять на нее клип.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:03

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