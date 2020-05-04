В Прикамье для рекламы надгробий использовали фото Олега Табакова
В Прикамье в рамках рекламы надгробий решили использовать фотографию покойного культурного деятеля Олега Табакова. Свою продукцию таким образом продвигала предоставляющая ритуальные услуги фирма под названием “Вознесение”.
Согласно сообщению “КП – Пермь”, рекламный образец надгробия с использованием фотографии Олега Табакова, а также его личных данных, в частности, имени и даты смерти, разместили в населенном пункте Губаха. На данный момент официальных комментариев со стороны представителей ритуального агентства “Вознесение” не поступило, как и от надзорных ведомств населенного пункта.
Как известно, Олег Табаков скончался в 2018 году. С 2000 года актер находился на посту худрука Московского театра.
Согласно сообщению “КП – Пермь”, рекламный образец надгробия с использованием фотографии Олега Табакова, а также его личных данных, в частности, имени и даты смерти, разместили в населенном пункте Губаха. На данный момент официальных комментариев со стороны представителей ритуального агентства “Вознесение” не поступило, как и от надзорных ведомств населенного пункта.
Как известно, Олег Табаков скончался в 2018 году. С 2000 года актер находился на посту худрука Московского театра.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:13