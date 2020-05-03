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Психологи назвали 5 интересных и необычных мужских комплексов

Психологи составили список из 5 самых необычных и интересных мужских комплексов. Открывает его проблема, возникающая из-за низкого роста.
Психологи назвали 5 интересных и необычных мужских комплексов

Она также известна как комплекс Наполеона. Лица, страдающие от этого психологического расстройства, завидуют высоким людям. Комплекс Дон Жуана наделяет мужчин страхом быть брошенными. В результате они первыми разрывают отношения с женщинами даже при гармоничном развитии романа. Комплекс Котовского возникает как результат страха облысения. Некоторые мужчины из-за этого стремятся сбрить волосы полностью, чтобы скрыть потерю растительности на одном из участков головы.

Комплекс начальника состоит в страхе человека работать на позиции подчиненного. Мужчины с этой проблемой очень не любят, когда супруги командуют ими либо отказываются слушать данные указания. Комплекс пенсионера вынуждает человека откладывать уход на отдых после достижения соответствующего возраста. Мужчины с такой проблемой стремятся дольше работать. Это может привести к истощению сил организма, поэтому важно контролировать нагрузку, а не стремиться делать всё на уровне более молодых коллег.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:11

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