Психологи назвали 5 интересных и необычных мужских комплексов
Психологи составили список из 5 самых необычных и интересных мужских комплексов. Открывает его проблема, возникающая из-за низкого роста.
Она также известна как комплекс Наполеона. Лица, страдающие от этого психологического расстройства, завидуют высоким людям. Комплекс Дон Жуана наделяет мужчин страхом быть брошенными. В результате они первыми разрывают отношения с женщинами даже при гармоничном развитии романа. Комплекс Котовского возникает как результат страха облысения. Некоторые мужчины из-за этого стремятся сбрить волосы полностью, чтобы скрыть потерю растительности на одном из участков головы.
Комплекс начальника состоит в страхе человека работать на позиции подчиненного. Мужчины с этой проблемой очень не любят, когда супруги командуют ими либо отказываются слушать данные указания. Комплекс пенсионера вынуждает человека откладывать уход на отдых после достижения соответствующего возраста. Мужчины с такой проблемой стремятся дольше работать. Это может привести к истощению сил организма, поэтому важно контролировать нагрузку, а не стремиться делать всё на уровне более молодых коллег.
Она также известна как комплекс Наполеона. Лица, страдающие от этого психологического расстройства, завидуют высоким людям. Комплекс Дон Жуана наделяет мужчин страхом быть брошенными. В результате они первыми разрывают отношения с женщинами даже при гармоничном развитии романа. Комплекс Котовского возникает как результат страха облысения. Некоторые мужчины из-за этого стремятся сбрить волосы полностью, чтобы скрыть потерю растительности на одном из участков головы.
Комплекс начальника состоит в страхе человека работать на позиции подчиненного. Мужчины с этой проблемой очень не любят, когда супруги командуют ими либо отказываются слушать данные указания. Комплекс пенсионера вынуждает человека откладывать уход на отдых после достижения соответствующего возраста. Мужчины с такой проблемой стремятся дольше работать. Это может привести к истощению сил организма, поэтому важно контролировать нагрузку, а не стремиться делать всё на уровне более молодых коллег.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:11