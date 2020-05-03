Психологи назвали 5 интересных и необычных мужских комплексов





Она также известна как комплекс Наполеона. Лица, страдающие от этого психологического расстройства, завидуют высоким людям. Комплекс Дон Жуана наделяет мужчин страхом быть брошенными. В результате они первыми разрывают отношения с женщинами даже при гармоничном развитии романа. Комплекс Котовского возникает как результат страха облысения. Некоторые мужчины из-за этого стремятся сбрить волосы полностью, чтобы скрыть потерю растительности на одном из участков головы.Комплекс начальника состоит в страхе человека работать на позиции подчиненного. Мужчины с этой проблемой очень не любят, когда супруги командуют ими либо отказываются слушать данные указания. Комплекс пенсионера вынуждает человека откладывать уход на отдых после достижения соответствующего возраста. Мужчины с такой проблемой стремятся дольше работать. Это может привести к истощению сил организма, поэтому важно контролировать нагрузку, а не стремиться делать всё на уровне более молодых коллег.