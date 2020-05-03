Датские ученые рассказали об основных отличиях мужского и женского мозга





Невролог Берт Паккенберг из Университета Копенгагена пришел к выводу, что у мужчин на 21% больше клеток мозга, чем у женщин. Среднее число нейронов у сильного пола составляло 23 миллиарда, а у слабого - около 19 миллиардов. В то же время, результаты тестов на логическое мышление были на 3% лучше у девушек. Причинами подобного парадокса считаются различия в строении мозолистого тела, которое служит «звеном» между правой и левой частью мозга. У женщин эта часть ЦНС толще, чем у мужчин, а соединений в нем на 30% больше.Подобный фактор подтверждает распространенное мнение, что мужчины могут делать что-либо качественно, лишь сосредоточив свое внимание на цели. Дополнительные связи в мозгу действительно позволяют женщинам вести машину и одновременно разговаривать, что никак не сказывается на вождении. Другим доказательством фундаментальных особенностей гендеров можно назвать механизм сна: у сильного пола электрическая активность мозга ночью падает на 70%, а у женщин на 10%.