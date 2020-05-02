Врач Юрий Райхман о ситуации с коронавирусом: «Вы не видите выносимые из морга гробы»
Юрий Райхман раскрыл правду о борьбе с уханьским коронавирусом. Главрач Воскресенской больницы считает происходящее «кошмаром».
Райхман рассказал, что врачи забыли про сон, еду и нормальный отдых, чтобы спасать жизни пациентов. Жители Подмосковья могут стабилизировать ситуацию, если проведут майские праздники дома.
В Московской области за сутки COVID-19 подтвердили у 807 человек. Общее число инфицированных превысило 13,3 тыс. 110 пациентов скончались.
«Вы не соблюдаете самоизоляцию, потому что не видите, как каждый день один за другим выносят закрытые гробы из нашего больничного морга. В реанимации и корпусах творится ужас. Вирус никого не щадит, каждый день с пневмонией к нам поступают 20-40 человек, среди которых дети, молодые, старики», - поделился медик в эфире канала «Искра-ВЭКТ Воскресенск».
Райхман рассказал, что врачи забыли про сон, еду и нормальный отдых, чтобы спасать жизни пациентов. Жители Подмосковья могут стабилизировать ситуацию, если проведут майские праздники дома.
В Московской области за сутки COVID-19 подтвердили у 807 человек. Общее число инфицированных превысило 13,3 тыс. 110 пациентов скончались.