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Врач Юрий Райхман о ситуации с коронавирусом: «Вы не видите выносимые из морга гробы»

Юрий Райхман раскрыл правду о борьбе с уханьским коронавирусом. Главрач Воскресенской больницы считает происходящее «кошмаром».
Врач Юрий Райхман о ситуации с коронавирусом: «Вы не видите выносимые из морга гробы»

«Вы не соблюдаете самоизоляцию, потому что не видите, как каждый день один за другим выносят закрытые гробы из нашего больничного морга. В реанимации и корпусах творится ужас. Вирус никого не щадит, каждый день с пневмонией к нам поступают 20-40 человек, среди которых дети, молодые, старики», - поделился медик в эфире канала «Искра-ВЭКТ Воскресенск».

Райхман рассказал, что врачи забыли про сон, еду и нормальный отдых, чтобы спасать жизни пациентов. Жители Подмосковья могут стабилизировать ситуацию, если проведут майские праздники дома.

В Московской области за сутки COVID-19 подтвердили у 807 человек. Общее число инфицированных превысило 13,3 тыс. 110 пациентов скончались.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:54

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