Сенатор Валерий Рязанский предложил россиянам отложить отпуск за границей в 2020 году





Валерий Рязанский не советует россиянам приобретать билеты и бронировать отели для отдыха. Согласно утверждению сенатора, из-за сложившихся обстоятельств с коронавирусной инфекцией вряд ли европейские страны и другие государства решат открыть свои границы для иностранных туристов до конца 2020 года., - сообщил политик.Относительно отпуска на следующий год, то необходимо обращать внимание на ситуацию с COVID-19 и планировать отпуск согласно сложившейся обстановке. Рязанский отмечает, что большинство зарубежных отелей после открытия захотят предложить туристам очень выгодные цены для проживания., - объяснил сенатор.