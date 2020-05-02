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Сенатор Валерий Рязанский предложил россиянам отложить отпуск за границей в 2020 году

Сенатор Валерий Рязанский предложил россиянам отложить отпуск за границей до лучшего исхода ситуации с коронавирусом. Есть риск того, что они не смогут использовать приобретённые авиабилеты и забронированные гостиницы за рубежом из-за закрытых границ европейских стран.

Валерий Рязанский не советует россиянам приобретать билеты и бронировать отели для отдыха. Согласно утверждению сенатора, из-за сложившихся обстоятельств с коронавирусной инфекцией вряд ли европейские страны и другие государства решат открыть свои границы для иностранных туристов до конца 2020 года. «По этой причине лучше отложить на потом интересные предложения для путешествия от туристических фирм. Даже если поступает очень заманчивое предложение с огромной скидкой», - сообщил политик.

Относительно отпуска на следующий год, то необходимо обращать внимание на ситуацию с COVID-19 и планировать отпуск согласно сложившейся обстановке. Рязанский отмечает, что большинство зарубежных отелей после открытия захотят предложить туристам очень выгодные цены для проживания. «После снятия ограничительных мер и при условии, что у ситуации будет положительное развитие, россияне смогут отдохнуть за границей. Гостиницы будут заинтересованы в большом количестве посетителей, а также ожидается много выгодных предложений», - объяснил сенатор.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:47

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