Ученые нашли ведущую к смерти при коронавирусе аномальную патологию

«Наличие тромбов мы считаем уникальным симптомом, который не встречается при других типах легочной инфекции. Он характерен только для COVID-19 и повышает смертность. Это, конечно, прорыв, но, как остановить процесс, мы еще не узнали. Надеюсь, наша работа поможет создать эффективный препарат», - цитирует Eurekalert врача.





Профессор Джеймс О’Доннелл, возглавляющий сосудистый центр в Дублине, рассказал, что во время изучения пациентов его команде удалось обнаружить в легких умирающих больных небольшие мешочки, характерные для запущенной формы пневмонии, и сотни микротромбов. Скорее всего, они формировались из-за неправильного свертывания крови.Эксперт добавил, что выявленная патология опасна не только при КВИ. Из-за плохой свертываемости возрастает риск получить инсульт и сердечный приступ.