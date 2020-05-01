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Ученые нашли ведущую к смерти при коронавирусе аномальную патологию

Врачи из Ирландии выявили некую патологию, вызывающую осложнения и смерть больных коронавирусом. Проблема кроется в аномальном свертывании крови.

Профессор Джеймс О’Доннелл, возглавляющий сосудистый центр в Дублине, рассказал, что во время изучения пациентов его команде удалось обнаружить в легких умирающих больных небольшие мешочки, характерные для запущенной формы пневмонии, и сотни микротромбов. Скорее всего, они формировались из-за неправильного свертывания крови.
«Наличие тромбов мы считаем уникальным симптомом, который не встречается при других типах легочной инфекции. Он характерен только для COVID-19 и повышает смертность. Это, конечно, прорыв, но, как остановить процесс, мы еще не узнали. Надеюсь, наша работа поможет создать эффективный препарат», - цитирует Eurekalert врача.

Эксперт добавил, что выявленная патология опасна не только при КВИ. Из-за плохой свертываемости возрастает риск получить инсульт и сердечный приступ.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:40

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