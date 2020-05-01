Стоимость обновленной версии бюджетного кроссовера Skoda Kamiq снизилась на 10%
Компания Skoda сообщила о начале продаж обновленной версии бюджетного кроссовера Skoda Kamiq. Произошло расширение линейки комплектаций, а также автомобиль стал дешевле на 10%.
Кроссовер построен на платформе PQ25. Длина Kamiq достигает 4 390 мм, ширина - 1 781 мм, высота - 1 606 мм, с колесной базой 2 610 мм. В комплектацию автомобиля вошел атмосферный двигатель мощностью 1,5 литра с отдачей 110 л. с., 5-ступенчатая механическая коробка передач или 6-диапазонный «автомат», а также 1,2-литровый 116-сильный турбомотор, сочетаемый с 7-скоростным «роботом» DSG7. У паркетника передний привод.
Обновленная версия кроссовера стала на 10% дешевле. Автомобиль оснащен четырьмя подушками безопасности, ABS, системой стабилизации, кондиционером с ручным управлением, штатным парктроником, мультифункциональным рулевым колесом, аудиосистемой и 16-дюймовыми легкосплавными дисками. «Топовую GT-модификацию оборудовали информационно-развлекательным комплексом с сенсорным экраном, виртуальной приборной панелью, функцией бесключевого запуска двигателя, электронным стояночным тормозом, климат-контролем, люком с электроприводом, камерой заднего обзора, салон автомобиля отделан кожей», - отмечают специалисты. Цена за кроссовер на рынке Китая будет варьироваться от 90 тысяч до 126 тысяч юаней (от 927 000 до 1,3 млн рублей).
Кроссовер построен на платформе PQ25. Длина Kamiq достигает 4 390 мм, ширина - 1 781 мм, высота - 1 606 мм, с колесной базой 2 610 мм. В комплектацию автомобиля вошел атмосферный двигатель мощностью 1,5 литра с отдачей 110 л. с., 5-ступенчатая механическая коробка передач или 6-диапазонный «автомат», а также 1,2-литровый 116-сильный турбомотор, сочетаемый с 7-скоростным «роботом» DSG7. У паркетника передний привод.
Обновленная версия кроссовера стала на 10% дешевле. Автомобиль оснащен четырьмя подушками безопасности, ABS, системой стабилизации, кондиционером с ручным управлением, штатным парктроником, мультифункциональным рулевым колесом, аудиосистемой и 16-дюймовыми легкосплавными дисками. «Топовую GT-модификацию оборудовали информационно-развлекательным комплексом с сенсорным экраном, виртуальной приборной панелью, функцией бесключевого запуска двигателя, электронным стояночным тормозом, климат-контролем, люком с электроприводом, камерой заднего обзора, салон автомобиля отделан кожей», - отмечают специалисты. Цена за кроссовер на рынке Китая будет варьироваться от 90 тысяч до 126 тысяч юаней (от 927 000 до 1,3 млн рублей).
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:50