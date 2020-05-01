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Стоимость обновленной версии бюджетного кроссовера Skoda Kamiq снизилась на 10%

Компания Skoda сообщила о начале продаж обновленной версии бюджетного кроссовера Skoda Kamiq. Произошло расширение линейки комплектаций, а также автомобиль стал дешевле на 10%.

Кроссовер построен на платформе PQ25. Длина Kamiq достигает 4 390 мм, ширина - 1 781 мм, высота - 1 606 мм, с колесной базой 2 610 мм. В комплектацию автомобиля вошел атмосферный двигатель мощностью 1,5 литра с отдачей 110 л. с., 5-ступенчатая механическая коробка передач или 6-диапазонный «автомат», а также 1,2-литровый 116-сильный турбомотор, сочетаемый с 7-скоростным «роботом» DSG7. У паркетника передний привод.

Обновленная версия кроссовера стала на 10% дешевле. Автомобиль оснащен четырьмя подушками безопасности, ABS, системой стабилизации, кондиционером с ручным управлением, штатным парктроником, мультифункциональным рулевым колесом, аудиосистемой и 16-дюймовыми легкосплавными дисками. «Топовую GT-модификацию оборудовали информационно-развлекательным комплексом с сенсорным экраном, виртуальной приборной панелью, функцией бесключевого запуска двигателя, электронным стояночным тормозом, климат-контролем, люком с электроприводом, камерой заднего обзора, салон автомобиля отделан кожей», - отмечают специалисты. Цена за кроссовер на рынке Китая будет варьироваться от 90 тысяч до 126 тысяч юаней (от 927 000 до 1,3 млн рублей).

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:50

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